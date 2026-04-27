María Díez Nepomuceno: “El vino me persiguió, estaba predestinada”

“De Buena Uva”, el espacio de Onda Cero dedicado al mundo del vino en colaboración con la Denominación de Origen Navarra, ha cambiado en esta ocasión al lunes para arrancar la semana con buen sabor de boca. Con un tono desenfadado y cercano, el programa combina entrevistas, divulgación y propuestas de ocio para acercar el vino a todos los públicos.

En esta edición, la protagonista de la sección “Versión Pop” es María Díez Nepomuceno, directora de comunicación de la Organización Interprofesional del Vino de España, quien comparte su trayectoria en una entrevista ágil y distendida. Con raíces en La Rioja y una vida ligada al viñedo desde la infancia, María reconoce que su relación con el vino era casi inevitable. Su experiencia refleja además la evolución del sector: de una comunicación más rígida y técnica a un enfoque actual más abierto, diverso y atractivo.

Uno de los mensajes de María Díez es la necesidad de eliminar complejos en torno al vino. María defiende que debe disfrutarse sin normas estrictas ni juicios, apostando por una visión más accesible y emocional. Critica, además, ciertas actitudes elitistas dentro del sector y reivindica la libertad del consumidor para beber vino como prefiera. Algo en lo que coincide con Elena Arraiza, que en la sección “Te lo flipas”, donde desmonta en cada programa un mito habitual, hoy la creencia de que los vinos naturales son siempre mejores. La conclusión es clara: no hay categorías absolutas, sino vinos buenos y malos, independientemente de su método de elaboración.

En el tramo final, “De Buena Uva” propone planes en Navarra para los amantes del vino. Destacan las “catas enraizadas” en La Terraza de Baluarte, que ponen en valor el vínculo entre vino y territorio, así como el regreso de Vinofest a Tudela, un evento que combina vino, gastronomía y ocio.