Mamás en Acción llega a Pamplona, de la mano de Cinfa, para acompañar a menores ingresados solos

Mamás en Acción continúa ampliando su red de acompañamiento hospitalario y llega por primera vez a Navarra, de la mano de Cinfa. La organización comenzará su actividad en el Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, con el objetivo de acompañar a niños y niñas hospitalizados que, por diferentes circunstancias, no cuentan con un adulto de referencia que los acompañe durante su ingreso. Los menores acompañados responden a tres perfiles: menores tutelados, víctimas de violencia o menores de familias muy vulnerables. "Llegar a Pamplona es muy emocionante para nuestra organización. Significa que un nuevo hospital confía en lo que hacemos, se une a nuestro propósito y empezamos a trabajar juntos para conseguir que no haya ni un niño solo. No hay nada más duro que un niño enfermo y solo en un hospital”, señala Majo Gimeno, fundadora de Mamás en Acción. “Por eso trabajamos para que siempre haya alguien a su lado, alguien que les coja la mano, que los acompañe y les recuerde que no están solos. Nuestro sueño es que llegue el día en que ningún niño tenga que pasar una hospitalización sin compañía”, añade la presidenta de la asociación.

Cinfa se suma al proyecto

La llegada de Mamás en Acción a Navarra ha sido posible gracias al apoyo de la compañía farmacéutica Cinfa, que se suma al proyecto para impulsar su puesta en marcha en la comunidad. “Para las personas de Cinfa, el propósito social es fundamental.Llevamos años acompañando a los pacientes y cuando conocimos a Mamás en Acción y la valiosa labor que llevan a cabo, quisimos ayudarles a llegar a Navarra para que ningún niño o niña en el Hospital Universitario de Pamplona viva su ingreso en soledad”, cuenta Enrique Ordieres, presidente de Grupo Cinfa. “Y no solo se trata de un apoyo económico, formaremos parte de este proyecto a través del voluntariado, intentando entregar a cada niño y niña nuestro tiempo y nuestro cariño y, sobre todo, lo mejor de nosotros mismos. Aunque, estoy seguro, serán ellos los que nos enseñen a nosotros”, añade Ordieres.

Pamplona se adhiere a la iniciativa

Con esta nueva apertura, Mamás en Acción llega ya a 54 hospitales por toda España, incluidos los principales centros de referencia, como el Hospital de La Paz, el Niño Jesús o Gregorio Marañón, todos en Madrid; Vall d'Hebron en Barcelona; Hospital Universitario de Cruces, en Bilbao; Hospital de La Fe, en Valencia; o Virgen del Rocío, en Sevilla, entre otros muchos. Pamplona se convierte ahora en la décimo tercera ciudad a la que llegan los voluntarios de Mamás en Acción, consolidando así una red de voluntariado que trabaja para que ningún menor tenga que pasar solo una hospitalización.

Inscripciones

Mamás en Acción ha abierto ya la convocatoria para que todas las personas interesadas puedan inscribirse como voluntarias y formar parte de esta red de acompañamiento en Navarra. Las personas interesadas pueden conocer todos los detalles sobre su llegada a Pamplona en este enlace: https://mamasenaccion.es/pamplona-en-accion/. Deberán crear una cuenta en mamasenaccion.es y aportar la documentación necesaria. Una vez validada, recibirán la convocatoria para participar en la formación de voluntarios que tendrá lugar el 24 de abril por la tarde.