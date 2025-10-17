Laboral Kutxa con una califica de "muy buena" la tasa de crecimiento en Navarra una "caída importante" de la exportación de vehículos

El último informe de economía navarra elaborado por Laboral Kutxa recoge que el PIB de Navarra bajará dos decimas el próximo año, si bien las perspectivas en términos de crecimiento y mercado laboral son positivas. Se prevé que el paro baje en tres décimas y el empleo se mantenga en los mismos términos. Durante este año 2025 el mercado laboral ha tenido un comportamiento sólido, aunque con menor dinamismo en servicios e industria. La inflación sigue moderándose en Navarra con subyacente más baja que la nacional. En el segundo trimestre de 2025 el PIB de Navarra creció un 0,5 , confirmando una senda de moderación tras los registros superiores de 2024.

Luces y sombras

El director del Dpto. de Estudios de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga, habla de una tasa de crecimiento "muy buena" con algunas sombras en el sector industrial, especialmente en la exportación donde ha habido una "caída importante", un sector que tiene un peso "muy relevante" en Navarra. "Se aprecia claramente que hay un problema", ha indicado, tras destacar una caída del 16,4%.

Precios

En cuanto a los precios, "más o menos estamos parecidos al conjunto del Estado, pero mejor", con un 2,5% de inflación en Navarra frente al 2,7% de España. "Los precios crecen menos que en el conjunto del Estado, no solamente en IPC, sino también en términos de subyacente", ha dicho. Los grupos más inflacionarios son los grupos que tienen que ver con vivienda, energía, alimentos y bebidas alcohólicas y servicios. En el lado opuesto se encuentran transporte y vestido y calzado.

Previsiones

Madariaga se ha referido a las perspectivas de crecimiento para lo que queda de año y para el próximo. Sostiene que el impacto en la subida de los aranceles es negativo, del 0, 24%, no demasiado alto, pero si preocupan los riesgos indirectos como "el encarecimiento de bienes procedentes de EEUU que refleja efectos indirectos de las tensiones comerciales, no nuevos aranceles europeos". "El aumento de costes energéticos y de insumos importados puede trasladarse parcialmente a precios domésticos, elevando la inflación de bienes no energéticos", señala el estudio.