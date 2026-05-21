El juez decreta el ingreso en prisión del hombre que el domingo mató a su esposa en Arguedas

La titular de la plaza nº 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela ha decretado hoy prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre que el domingo mató a su esposa, de 44 años, a la que golpeó en la cabeza y, posteriormente, estranguló en el domicilio conyugal, en Arguedas. En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la magistrada califica inicialmente los hechos como constitutivos de un delito de homicidio. El imputado, natural como la víctima de Marruecos, se ha acogido hoy a su derecho a no declarar en su comparecencia ante la juez. A continuación, el Ministerio Fiscal ha solicitado el ingreso en prisión del encausado, mientras que la defensa ha interesado la libertad provisional o, en su caso, la adopción de medidas menos gravosas.

Detenido tras acudir a la comisaría de Valtierra

El día 18, sobre las 18 horas, el investigado acudió a la Guardia Civil de Valtierra, en donde puso en conocimiento de los agentes que el día anterior, sobre las 23 horas, había discutido con su esposa, a la que había golpeado en la cabeza. Según su versión, la mujer se había desplomado y caído al suelo. Y añadió que, a la mañana siguiente, ella seguía en el suelo, inmóvil. Tras esta declaración, fue detenido. A las 18.45 horas, según reza la resolución judicial, se llevó a cabo el levantamiento del cadáver. Se apreció que, efectivamente, la víctima se encontraba tumbada en el suelo boca arriba junto con una herida en el lado derecho de la cabeza, junto al lóbulo de su oreja, con sangre.