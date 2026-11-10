Joseba Asiron, alcalde de Pamplona: "La pelota cuenta con un apoyo y visibilidad enormes. ¿Su reto? Potenciar la cantera"

Dentro del proyecto "Pamplona capital mundial de la pelota" la capital navarra ha organizado el I Congreso Internacional de Pelota Vasca. Se celebra este jueves 12 en el frontón Labrit y contará con cinco mesas redondas. Ponentes y moderadores reflexionarán sobre el presente y futuro de la pelota, sobre salud, técnica y tecnología en este deporte, sobre la educación, los juegos directos, las tradiciones y el patrimonio inmaterial, sobre las mujeres en la pelota y el papel de los medios de comunicación.

En Radioestadio Navarra el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, explica la importancia de la celebración de un Congreso que ha suscitado el apoyo unánime de la corporación municipal dentro de esa imagen de marca "Pamplona capital mundial de la pelota" y sobre la relevancia que la pelota vasca ha tenido desde tiempos inmemoriales en la vida y costumbres de nuestra sociedad.