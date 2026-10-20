El Izarra, lanzado en el inicio de temporada

El CD Izarra ha comenzado la temporada de manera casi inmejorable. Seis victorias y un empate en siete partidos aúpan al equipo estellés que entrena por segunda temporada Julen Etxebeste al primer puesto de la tabla seguido de cerca, eso sí, por Mutilvera y Beti Kozkor.

En esta entrevista en Radioestadio Navarra con Javier Saralegui Etxebeste explica las claves de este gran inicio de campaña: el buen juego del equipo, su eficacia y creación ofensiva y una defensa firme hacen que firme unos números superlativos: 20 goles a favor y solo 3 en contra en 7 jornadas. En casa el Izarra ha ganado a conjuntos potentes como el propio Beti Kozkor, el Pamplona (anterior equipo al que entrenó Julen Etxebeste) y el San Juan, mientras que lejos de Estella ha vencido a Bidezarra, Cirbonero y Cortes. El empate a cero contra el Txantrea del pasado fin de semana ha supuesto los primeros dos puntos que deja de sumar un equipo que ha renovado un tercio de su plantilla este verano buscando completar los perfiles que el entrenador consideraba que faltaban pensando en mejorar el juego del equipo.

El objetivo no se esconde: entrar en fase de ascenso y disputarla aún mejor que el año pasado. Para ello el Izarra contará además con un apoyo creciente de la afición de Estella, que respalda el trabajo de jugadores y cuerpo técnico en el campo. El próximo compromiso del Izarra es en Villava frente a un Beti Onak que logró el pasado fin de semana su primer triunfo de la temporada pero que solo ha perdido un encuentro, firmando cinco empates en el resto de partidos disputados.