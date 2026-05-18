Investigan un presunto crimen machista en Arguedas

Agentes de la Policía Foral investigan el asesinato de una mujer de 44 años en la localidad navarra de Arguedas como un posible caso de crimen machista. Un hombre, pareja de la mujer, ha sido detenido.

El Centro de Mando y Coordinación ha tenido conocimiento del asunto a través un familiar de la víctima, quien se la ha encontrado en su domicilio fallecida, según ha informado la Policía Foral

Posteriormente, se ha tenido conocimiento de que el presunto autor y pareja de la fallecida se ha entregado en dependencias de la Guardia Civil confesando los hechos.

En el lugar se encuentran agentes de las unidades de Policía Judicial y Prevención de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Tudela de Policía Foral, así como agentes de la División de Policía Científica y de la División de Policía Judicial de la Comisaría Central con sede en Pamplona.

En relación con estos hechos, la Guardia Civil ha informado de que un hombre se ha personado en dependencias de la Guardia Civil de Valtierra manifestando haber agredido a su pareja en el domicilio familiar, ubicado en la localidad de Arguedas. Tras desplazarse al lugar junto al hombre, los agentes de la Guardia Civil han comprobado que el inmueble se encontraba acordonado dentro de un dispositivo policial ya activado por Policía Foral, confirmándose el fallecimiento de la mujer.

La Guardia Civil ha procedido a la inmediata detención del varón como presunto autor de un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género, siendo trasladado a dependencias oficiales para la instrucción inicial de diligencias.

La investigación de los hechos está siendo asumida por Policía Foral, en aplicación de los acuerdos de coordinación existentes.

La Guardia Civil ha informado de que, según las primeras comprobaciones realizadas, no constaban denuncias previas relacionadas con violencia de género.