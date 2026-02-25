El Gobierno de Navarra abre la puerta a que la Policía Foral controle la seguridad en los partidos de Osasuna en El Sadar

El Gobierno de Navarra abre la puerta a que la Policía Foral asuma la seguridad pública en los partidos de Osasuna ampliando competencias que ya realiza en eventos como los celebrados en el Navarra Arena.

El consejero de interior, Javier Remírez, no ha especificado si será el Ejecutivo el que pida esa labor al Ministerio para que la realice la Policía Foral, pero no lo descarta tras los incidentes del sábado con cargas policiales y 9 heridos dentro del estadio del Sadar.

El Gobierno no se ha pronunciado por falta de datos sobre una carga policial que varios partidos políticos han calificado de desproporcionada. El órgano para la Defensa del Socio de Osasuna sigue recabando quejas de afectados por unas cargas que la delegada del Gobierno ve "adecuadas y proporcionadas".