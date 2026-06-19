Fundación Caja Navarra alcanzó a más de 301.000 personas en 2025 y prepara el lanzamiento de Humanae

Fundación Caja Navarra cerró 2025 consolidando su actividad social, cultural y comunitaria con un presupuesto de 16 millones de euros y una vocación clara de servicio al conjunto de la Comunidad Foral. Así lo han explicado en Onda Cero Pamplona su presidente, José Ángel Andrés, y su director general, Javier Fernández Valdivielso, tras la publicación de la memoria anual de la entidad.

Andrés ha definido la fundación como una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es contribuir al progreso social, económico y cultural de Navarra mediante recursos, proyectos y alianzas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de los colectivos más vulnerables.

Entre las áreas de actuación ha destacado el trabajo en discapacidad, donde la entidad ha desarrollado una atención integral que abarca desde la infancia y la adolescencia hasta proyectos de autonomía personal para personas con mayores necesidades de apoyo. También ha puesto el foco en los programas dirigidos a personas mayores, como Convive, basado en la participación activa de los usuarios, y en las iniciativas vinculadas a las nuevas longevidades.

La memoria de 2025 refleja que las actividades de la fundación alcanzaron a más de 301.000 personas en las cinco zonas de Navarra. Además, la entidad ha reforzado su apuesta por la sostenibilidad ambiental y económica, impulsando medidas de descarbonización, autoconsumo energético y una política de inversión orientada a garantizar la viabilidad de la fundación a largo plazo.

El presidente ha subrayado también la importancia de las alianzas con entidades sociales, culturales e institucionales. A su juicio, la colaboración permite multiplicar el impacto de los proyectos y aprovechar el conocimiento especializado de cada organización. En paralelo, la fundación desarrolla un plan de territorialidad basado en tres ejes: estar, hacer y contar, con el objetivo de reforzar su presencia en toda Navarra y dar visibilidad a su actividad.

Por su parte, Javier Fernández Valdivielso ha explicado que la metodología de trabajo de la fundación se apoya en cinco valores: confianza, colaboración, innovación, integridad y alegría. Según indicó, la innovación debe generar cambios reales, apoyarse en el conocimiento y desarrollarse de forma participativa, alejándose de la improvisación.

En este contexto, ha destacado el proyecto Humanae, un futuro centro de innovación humanista que se ubicará en el barrio pamplonés de la Milagrosa y cuya apertura está prevista entre finales de 2027 y comienzos de 2028. El objetivo será promover una innovación centrada en las personas, los derechos humanos, la ética y la respuesta a los grandes retos sociales contemporáneos.