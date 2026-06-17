La primavera más cálida en Navarra desde 1961 da paso a un verano que comienza con temperaturas muy altas y noches tropicales

Navarra afronta un episodio de calor muy intenso coincidiendo con el inicio oficial del verano, que comenzará el próximo 21 de junio. La delegada territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Navarra, Paloma Castro, ha explicado en Onda Cero Pamplona que, aunque todavía no puede calificarse técnicamente como una ola de calor, las temperaturas previstas serán "bastante importantes" y obligan a extremar las precauciones.

Según las previsiones, los termómetros alcanzarán durante los próximos días los 36 y 37 grados en amplias zonas de la Comunidad Foral, especialmente en la Ribera y la Zona Media. El episodio se intensificará durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana. Para el domingo se esperan máximas cercanas a los 40 grados en Pamplona y Tudela, mientras que el lunes podrían alcanzarse los 41 grados en ambas localidades.

Además, la situación vendrá acompañada de noches tropicales generalizadas, con mínimas superiores a los 20 grados en buena parte de Navarra y hasta 24 grados en Tudela, unas condiciones que dificultan el descanso nocturno y aumentan la sensación de calor.

Castro ha destacado que esta situación llega después de una primavera excepcionalmente cálida, la más calurosa registrada en Navarra desde que existen datos homogéneos, en 1961. La temperatura media de la estación se ha situado 2,1 grados por encima de lo habitual y las precipitaciones han registrado un déficit de 48 litros por metro cuadrado.

De cara a los próximos meses, los pronósticos apuntan a un verano más cálido de lo normal. Los modelos climáticos manejados por AEMET ofrecen entre un 70% y un 100% de probabilidad de que Navarra se sitúe en el tercil más cálido de los registros. Ante esta situación, la meteoróloga recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y protegerse adecuadamente de las altas temperaturas.