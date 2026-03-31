Europa salva el frontón Euskal Jai Berri

El frontón Euskal Jai Berri de Huarte se reabrirá en septiembre de este año después de dos décadas sin actividad. El Ayuntamiento de Huarte es ya no solo el propietario de la instalación sino que dispone de ella para su uso después de que terminara el derecho de usufructo de la empresa Oriamendi que supuso el deterioro notable del frontón por inactividad y falta de mantenimiento.

El estado del frontón y las instalaciones aledañas preocupaba en el Ayuntamiento de Huarte hasta el punto de tener dudas de cómo estaba la infraestructura para su futuro uso. Afortunadamente se ha actuado a tiempo gracias a una partida de fondos europeos que cubre el 80% del presupuesto de la obra. El consistorio veía en los últimos años cómo el Euskal Jai Berri se deterioraba pero no podía actuar por tener Oriamendi el derecho de uso. Terminados los 20 años firmados Huarte recuperó la instalación de la que seguía siendo titular y pudo acometer el proyecto, aunque el presupuesto del municipio no daba para una actuación importante.

La calidad original de la construcción y el diseño del frontón es lo que ha salvado la instalación para el futuro, al no estar comprometida la estructura. En Radioestadio Navarra el alcalde de Huarte y Presidente del Patronato de la Fundación Remonte Euskal Jai, Alfredo Arruiz, explica el desarrollo y alcance de la primera fase de las obras, con reformas y modernización de instalaciones como los vestuarios o el sistema de aerotermia pero manteniendo la esencia y las características de un frontón que "parece que se ha detenido en el tiempo. Ahora va a tener un aire vintage", en palabras de Arruiz. Se han mantenido sus mil butacas reparando lo que era necesario pero con los asientos que dieron y dan al Euskal Jai Berri su aspecto característico.

En una segunda fase se actuará en el segundo piso y en las instalaciones exteriores como el bar restaurante, que quedaba fuera de la ayuda europea para la rehabilitación del frontón. La idea del Ayuntamiento de Huarte es reestrenar el frontón en las fiestas patronales de la localidad, en el mes de septiembre. Su cancha cubierta de 54 metros lo convierte en un espacio ideal no solo para la práctica de las modalidades de pelota de herramienta como el remonte o la cesta punta, sino también para otros deportes que necesitan instalaciones cubiertas con una determinada longitud y altura, como el tiro con arco o la gimnasia. La galería del segundo piso puede ser multiusos para deportes como el tenis de mesa u otros.

El consistorio estudia ahora la fórmula para la gestión futura del frontón, pero lo más difícil, recuperar la instalación para su uso, ya está a punto de ser una realidad.