Educación mantendrá el número de aulas de 3 años en la red pública, pero no en la concertada

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha anunciado este jueves que no habrá reducción de aulas de 3 años en la red educativa pública para el próximo curso académico 2026/27 si bien sí se mantendrá el cierre de 14 unidades en la red concertada. En declaraciones a los medios de comunicación, Gimeno ha explicado que han aparecido nuevas unidades en la organización de "centros pequeños, centros con una oferta de modelo lingüístico minoritaria, que son agrupaciones internivelares". "A la hora de ver las listas provisionales, a la hora de ver cómo se conforman los agrupamientos no habrá reducción; sí habrá reducciones en algunos centros pero en otros centros habrá más unidades, por lo tanto el balance neto es que no habrá reducción de unidades en la escuela pública en las aulas de 3 años", ha indicado.

Sin cierres en educación pública

Según ha detallado el consejero, en la red pública inicialmente estaba previsto cerrar 19 unidades y "no se va a cerrar ninguna". Además, ha dicho, "todavía queda la matrícula extraordinaria de agosto y es posible que se pudiera incrementar alguna unidad más". En la red concertada, ha informado de que, como estaba previsto, se van a cerrar 14 unidades porque "hay un procedimiento administrativo que es el de renovación de conciertos". "No es posible, como trasladaron los servicios jurídicos del departamento ayer, llevar a cabo la prórroga de los conciertos. Solo se pueden prorrogar en la interpretación correcta y jurídica del artículo 44 -del Decreto Foral 416/1992-", ha dicho, para precisar que "la única interpretación posible del artículo 44 se puede aplicar a la ikastola de Lodosa". Así, el departamento se puso en contacto con la ikastola para ofrecerles la prórroga del concierto, "que ha sido solicitada por el centro y que será efectiva", ha indicado el consejero.

Datos excelentes

Gimeno ha señalado que el 98,9% del alumnado navarro ha obtenido su plaza de Infantil en primera opción, "un dato excelente". "Con respecto al alumnado que ha escogido los centros educativos de la Federación de Ikastolas de Navarra, solo 6 alumnos no han obtenido la primera opción", ha dicho, para continuar que "una familia puede realizar 6 opciones, si no va a la primera irá a otra opción". Según ha expuesto el consejero, "hoy en la ciudad de Pamplona, publicados las listas provisionales, hay 135 plazas en centros concertados que se pueden ocupar". "Me están pidiendo que incremente plazas concertadas en la ciudad de Pamplona y Comarca cuando existen 135 a disposición de los ciudadanos que pueden elegir la red privada", ha incidido.

Proposición UPN

Sobre la proposición de ley foral de UPN que pretende evitar el cierre de aulas en centros públicos y concertados estableciendo una moratoria de un año para la aplicación de criterios de renovación de los conciertos educativos, Gimeno ha dicho que "sigue la senda del PP y Vox por ejemplo en Madrid, la de suprimir aulas públicas; sigue la senda de la Comunidad de Murcia o de Andalucía". "Me parece una iniciativa absolutamente irresponsable de un partido político que no piensa en gobernar si no en estar en la oposición", ha dicho, para agregar que "genera una inseguridad jurídica tremenda, que va a afectar a las familias y a los centros; una inseguridad jurídica porque de alguna manera invade preceptos constitucionales e invade legislación básica". Según ha indicado, "le ha correspondido siempre al Estado organizar la regulación básica de los conciertos y creo que la proposición de ley no establece de forma adecuada desde el punto de vista de la técnica jurídica". "Le piden al departamento que cuando se vayan a renovar los conciertos se establezcan los criterios en la comisión de conciertos y en la comisión de conciertos tiene la mayoría la Administración, está establecido por ley; por lo que me parece un brindis al sol", ha dicho Gimeno, para comentar que solicitan una moratoria que "no es posible con la normativa en vigor e invadiría legislación básica".

Reacciones a la medida

La reacción del resto de grupos no se ha hecho esperar. Geroa Bai, socio preferente del Gobierno, que anunció que sumará sus votos a una proposición de ley de UPN para evitar el cierre de las aulas, pide a Gimeno que deje de improvisar y revierta el cierre de aulas también en la concertada. Por su parte UPN niega que su propuesta de blindar el sistema sea ilegal y le pide al consejero que la atienda precisamente para darle una cobertura jurídica. En la misma línea el PP sostiene que se van a cerrar aulas que tienen demanda y ve un ataque a la libertad de las familias el cierre de aulas en la concertada. Contigo-Zurekin, socio del ejecutivo que se ha mostrado desde el primer momento conforme con la decisión de Educación, se muestra satisfecho de que no se cierren aulas de 3 años en la red pública. EH Bildu reitera su negativa al cierre de unidades educativas de 3 años en las ikastolas y ha vuelto a exigir que haga lo mismo con las unidades educativas en las ikastolas, "ya que junto a la red de titularidad pública, su labor es fundamental para la normalización del euskera en toda Navarra".