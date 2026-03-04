La directora de la Oficina Anticorrupción dice que el sistema de puntuación de Belate "no garantizaba la imparcialidad"

La directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), Edurne Eginoa, ha afirmado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento foral sobre adjudicaciones públicas que el sistema de puntuación que se siguió en la mesa de contratación de las obras del túnel de Belate "no garantizaba la imparcialidad, cuando uno de los miembros podía modificar su puntuación una vez conocidas las de los demás". Además, Eginoa ha señalado que "no se entiende muy bien la actuación del presidente de la mesa -Jesús Polo-, porque se negó a convocar las reuniones presenciales" y ha añadido que "ha fallado un elemento esencial de los órganos colegiados, como son las deliberaciones".

Informes realizados

La directora de la OANA ha afirmado que, aunque no se haya acreditado que el presidente de la mesa votara en último lugar conociendo la puntuación del resto de técnicos, "la mera posibilidad" es suficiente para considerar que el sistema no es "garantista". La OANA realizó varios informes, solicitados por la presidenta del Gobierno foral, sobre los contratos de Belate, del colegio de Arbizu, de dos promociones de VPO en Erripagaña y las oficinas del Navarra Arena; obras adjudicadas a Acciona y Servinabar o Alegure, estas dos últimas administradas por Antxon Alonso. Edurne Eginoa ha explicado que se ratifica en los informes emitidos y ha añadido que no se consideró que se debía abrir un trámite de alegaciones. Aunque el Gobierno emitió un informe de respuesta, la directora ha comentado que "no se consideraron alegaciones". "Con lo que vamos viendo en esta comisión de investigación podríamos elaborar un nuevo informe porque hay muchas, muchas cosas nuevas que han salido y con más calma", ha dicho.

Sistema votación Belate

Durante la comparecencia de Eginoa, se ha abordado en distintos momentos el sistema de valoración y votación que siguió la mesa de contratación de Belate, un tema en el que ha incidido el parlamentario del PSN Javier Lecumberri, quien ha trasladado que el presidente de la mesa aseguró que él no votó el último, sino en tercer lugar. Eginoa ha respondido que "más que entrar en quién votó antes o quién votó después, ya explicó Pérez Remondegui, vocal de la Junta de Contratación en la mesa, el problema de ese sistema de valoración era que permite que uno de los miembros técnicos de la mesa vote conociendo las puntuaciones de los demás, y eso rompe la imparcialidad". Insistiendo en esta línea, la directora de la OANA ha afirmado que "no tiene ninguna lógica que si el presidente es uno de los técnicos que va a votar, los demás le envíen la puntuación al presidente, que es uno de los técnicos que va a votar".