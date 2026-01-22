Daniel Milagros, primer patinador navarro olímpico

Navarra ya tenía deportistas olímpicos en los Juegos de Invierno después de que Manex Salsamendi y Adur Etxezarreta tomaran el relevo de Clara Villoslada en 2006 y la esquiadora federada por Navarra Katia Griffiths en 2014. Faltaba un patinador sobre hielo, y Daniel Milagros Herce ha conseguido la plaza gracias a la decisión de la Federación Española de Deportes de Invierno, que premió la apuesta y la aventura de Daniel de cambiar las ruedas por el hielo desde hace dos años otorgándole una de las dos plazas que consiguió Nil Llop para España.

Dos años largos por el esfuerzo invertido por Daniel y su familia, pero que son muy poco tiempo para la transición de los patines sobre ruedas al hielo, una modalidad muy técnica. "Precisamente yo no era un patinador muy técnico, mi tía me decía siempre que más que patinar corría con los patines", afirma Daniel. No sería tan mal estilo cuando quedó subcampeón del mundo de patinaje de velocidad. A partir de ahí decidió cambiarse al hielo y ahora ha competido en Copas del Mundo y por primera vez en el Campeonato de Europa, donde ha quedado bastante satisfecho de su rendimiento.

Ahora su deseo es que la prueba del 1.000 en los Juegos Olímpicos le salga perfecta. Con eso se da por satisfecho, además de, lógicamente, vivir la experiencia olímpica. El 11 de febrero será su participación en la cita olímpica.