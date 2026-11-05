Cristina Pascal: "La formación y una correcta señalización son fundamentales para evitar accidentes en las fosas de purines"

Policia Foral sigue investigando el accidente laboral en el que perdieron la vida ayer al mediodía tres personas al quedar atrapados en el interior de la fosa de purines de una granja de Pitillas. Los tres se encontraban trabajando en una explotación porcina formada por seis naves, situadas en el paraje de El Salobrar, entre Pitillas y Murillo el Cuende. Se trata de Toño Pérez, de 61 años; su sobrino Javier Pérez de 37 y un empleado de 33, César Ruiz- Díaz Meza. Los tres fallecidos quedaron atrapados en el interior de una fosa de purines situada en el exterior con atmósfera pobre en oxígeno.

Prevención

Con estas son ya 6 las muertes por causas similares desde 2022. En Onda Cero hemos abordado los riesgos en este tipo de espacios y las medidas que se deben aplicar para prevenirlos de la mano de Cristina Pascal Fernández, técnica de prevención de riesgos laborales del Servicio Técnico de Salud Laboral en Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISLPN). Pascal Fernández recuerda que la normativa obliga a identificar en qué espacios hay presencia de estos gases o déficit de oxígeno y señalizarlos: "Tenemos que tener en cuenta para empezar que una fosa sería un espacio que no está destinado para una presencia habitual de las personas en su interior y que por lo tanto va a tener una serie de accesos difíciles . Estaríamos hablando de que serían todas las medidas asociadas a lo que se llamarían espacios confinados". Lo más importante es, según la técnica de prevención del ISLPN, que "en estos lugares lo primero que hagan es identificar en qué espacios se puede producir esta presencia de estos gases o este déficit de oxígeno y señalizarlos. Una vez que están identificados y señalizados, lo siguiente que hay que hacer es un control de accesos, es decir, determinar muy (2:26) claramente quién puede entrar y cómo puede entrar. Una vez que están identificados y señalizados, lo siguiente que hay que hacer es un control de accesos".

Formación y equipos de protección

Para Cristina Pascal Fernández, además de los equipos de protección, es fundamental la formación de los trabajadores que vayan a acceder a este tipo de espacios: "En primer lugar , si tenemos la sospecha de que puede haber una atmósfera peligrosa, es necesario contar con unos sistemas de detección de gases o de déficit de oxígeno, incluso de explosividad. Y, después, si realmente se va a acceder, también tendríamos que tener en cuenta los equipos de protección respiratoria, que son de dos tipos. Los primeros nos van a proteger de la presencia de un gas peligroso filtrando el aire que entra a nuestro organismo, pero si estamos hablando de una atmósfera en la que puede haber déficit de oxígeno, necesitamos un equipo respiratorio que nos aísle del entorno. Estaríamos hablando de equipos autónomos o semiautónomos, porque si se inhala ese aire que está en ese lugar, directamente podemos sufrir un desvanecimiento, un desmayo o consecuencias mayores".

Reglamentación

Asimismo es importante contar con sistemas de comunicación con el exterior. algo que, junto al resto de medidas de protección, está regulado reglamentariamente: "Para acceder a un espacio confinado siempre tiene que haber una autorización por escrito y debe existir el procedimiento con el sistema de acceso y la autorización de acceso. Tiene que estar documentado. Es muy importante la formación tanto del trabajador que accede como del trabajador que vigila, pero sobre todo que es importante darle la formación al trabajador y verificar que la ha comprendido correctamente. Esto es así porque si tenemos que hacer una lectura, por ejemplo, de un aparato de detección, es importante que la persona que tiene ese aparato interprete bien lo que está leyendo, entienda qué significa y que, por ejemplo, si está sonando una alarma, sepa qué significa esa alarma, cuánto tiempo tiene, por ejemplo, para salir de ese espacio o cualquier medida que tenga que adoptar, que la pueda adoptar correctamente".

Concentraciones sindicales

Representantes de UGT y CCOO se han concentrado esta mañana ante su sede en Pamplona para lamentar estas muertes, mostrar su solidaridad y apoyo a los familiares y allegados. Han exigido más y mejores protocolos de prevención, si bien no han entrado a valorar las causas o circunstancias del accidente mortal a la espera de los resultados de la investigación, de la que se encarga Policía Foral. Accidente laboral por el que también se ha guardado un minuto de silencio en el pleno de control al gobierno que se ha celebrado en el Parlamento de Navarra.