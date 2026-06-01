PAMPLONA

Comienza la instalación del vallado de San Fermín

Los operarios de Carpintería Hermanos Aldaz Remiro de Puente la Reina han iniciado el montaje del sistema del vallado, compuesto por 900 postes, 2.700 tablones y 80 puertas

Jorge Tirapu

Pamplona/Iruña |

Hoy ha comenzado la instalación del vallado de los Sanfermines, un año más con los operarios de Carpintería Hermanos Aldaz Remiro. Los trabajos se han iniciado en la bajada del callejón del Paseo Hemingway a las 10 de la mañana. El sistema del vallado, tanto del tramo del encierrillo desde los corrales del Gas como el del encierro, conforma un engranaje de 900 postes, 2.700 tablones y 80 puertas, además de todo el sistema interior de la plaza de toros. Cada año se reponen más de un 2% de los elementos de madera como postes, puertas, tablones y burladeros.

Montaje vallado callejon
Colocación vallado callejón | Onda Cero

Uno de los operarios recordaba como es el proceso de montaje: "Desde hoy, 1 de junio, hasta el día 6 estaremos por las calles de Pamplona cinco operarios colocando el vallado. Todos los años hacemos una revisión anterior a la colocación y ya se han ido cambiando tablones. Durante San Fermín estaremos alrededor de 70 personas con los montajes. El sistema es el mismo. Los tablones más antiguos son los del callejón, pero se van cambiando aleatoriamente según esté cada tablón o cada puesto. Lo más delicado del montaje son las puertas. Tienes que contar con que vayan bien y no tengas ninguna sorpresa, porque si tienes una sorpresa con una puerta te conlleva mucho tiempo de reparación". También ha comenzado la venta 'online' de entradas para los encierros del 7 al 14 julio en www.feriadeltoro.com y www.encierro.es.

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