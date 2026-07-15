Club de Golf Castillo de Gorraiz acoge el Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino

El Club de Golf Castillo de Gorraiz acoge desde del 16 al 18 de julio el Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino 2026. La prueba, una de las más prestigiosas del calendario nacional, reunirá a 33 jugadoras, diez de ellas amateurs, y supondrá un hito tanto para el club anfitrión como para la Comunidad Foral de Navarra, que acogerán por primera vez esta competición. El torneo contará con un destacado plantel de jugadoras encabezado por la vigente bicampeona Ana Peláez, vencedora de las ediciones de 2024 y 2025, y por Luna Sobrón, que buscará convertirse en la jugadora con más títulos en la historia del campeonato. La balear suma actualmente tres triunfos, igualada con Tania Elósegui y Natalia Escuriola. También estará presente la navarra María Hernández, jugadora local y una de las grandes referencias del golf femenino español, así como su sobrina Aroa González, que debutará como amateur en el Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino. En el acto han participado Luis Hualde, presidente del Club de Golf Castillo de Gorraiz; Gemma Bonet, directora comercial de Santander Private Banking en Aragón, Navarra y La Rioja; Juan de Arístegui, vicepresidente de la Federación Navarra de Golf; e Íñigo Aramburu, director del Santander Golf Tour.

Navarra, referente

Luis Hualde destacó el orgullo que supone para el club albergar por primera vez una competición de estas características y recordó la estrecha vinculación que muchas de las participantes mantienen con el recorrido navarro desde sus etapas de formación. El presidente de Castillo de Gorraiz señaló además que algunas de las jugadoras que competirán esta semana son rostros conocidos para la entidad, ya que han competido aquí desde categorías inferiores. Desde el punto de vista deportivo, Hualde deseó suerte a todas las participantes y apuntó que los greenes podrían desempeñar un papel decisivo en la resolución del campeonato. El presidente del club destacó la importancia de la estrategia y la precisión en esta faceta del juego para aspirar al triunfo final. Por su parte, Gemma Bonet puso en valor el compromiso de Banco Santander con el deporte femenino y recordó que la entidad cumple ya once años apoyando el Santander Golf Tour. La directora comercial de Santander Private Banking en Aragón, Navarra y La Rioja destacó que el circuito ha servido como plataforma de crecimiento para muchas jugadoras que hoy compiten al máximo nivel internacional. Bonet resaltó también el éxito que sigue teniendo el Pro-Am entre los clientes de la entidad, una experiencia que cada temporada despierta un mayor interés y que permite compartir una jornada de golf con algunas de las mejores profesionales del país.

Mejores jugadores panorama nacional

Juan de Arístegui celebró la llegada del campeonato a Navarra y destacó la importancia que tiene para la región recibir a las mejores jugadoras del panorama nacional. El vicepresidente de la Federación Navarra de Golf subrayó además la oportunidad que representa para las amateurs navarras que participarán esta semana, que podrán medir su nivel junto a algunas de las principales referentes del golf español. Asimismo, recordó la tradición de la Comunidad Foral en el golf femenino y el papel que han desempeñado las jugadoras navarras en la historia de este deporte, contribuyendo a consolidar a la región como uno de los territorios de referencia a nivel nacional. Por último, Íñigo Aramburu destacó el alto nivel competitivo que presentará el campeonato, con 33 jugadoras participantes, diez de ellas amateurs. El director del Santander Golf Tour puso en valor la presencia de figuras como Ana Peláez, Luna Sobrón o María Hernández, además del debut de la amateur navarra Aroa González. Aramburu quiso agradecer también el apoyo de la Real Federación Española de Golf y de la Federación Navarra de Golf, así como el respaldo de Santander Private Banking, Santander Seguros, Carmignac y el resto de patrocinadores y colaboradores, fundamentales para seguir impulsando el crecimiento del circuito y del golf femenino profesional en España.