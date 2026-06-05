Centenares de jóvenes navarros toman parte en el viaje que León XIV realiza a España

Centenares de jóvenes navarros han partido hoy rumbo a Madrid para participar en el viaje que el Papa León XIV realiza a España a partir de mañana. Se trata de un viaje que rompe con una sequía de 15 años sin que un pontífice visite España. El último fue Benedicto XVI, en 2011, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Lo hará del 6 al 12 de junio y los primeros tres días permanecerá en Madrid, donde pronunciará un discurso ante diputados y senadores en el Congreso, un hecho inédito. El martes partirá hacia Barcelona y el recorrido terminará en Canarias.

Encuentro migrantes

En las islas, León XIV mantendrá encuentros con los migrantes del centro “Las Raíces” y entre todos estos actos, la cifra oficial arroja unos 600.000 asistentes.Tras visitar Líbano, Turquía, Mónaco y varios países de África, el Vaticano elige España para su cuarto viaje apostólico. Desde el arzobispado de Pamplona, 7 autobuses con jóvenes de entre 16 y 30 años parten hoy hacia Madrid. Un fin de semana de fe, convivencia y encuentro para el que ya hay 400 apuntados. Mañana sábado estos jóvenes participarán en la vigilia multitudinaria en la plaza de Lima

Representación política

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, asistirá mañana al acto de bienvenida al Papa en el Palacio Real. Acude como invitada a la ceremonia en la que el Pontífice mantendrá un encuentro con autoridades y sociedad civil. En dicho acto, León XIV mantendrá un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en España.