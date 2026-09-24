Carme Ruscalleda: “Si no cocinas, infórmate de lo que consumes”

La cocina es mucho más que una cuestión de recetas, técnicas o tendencias. Es también cultura, patrimonio, memoria e identidad. Así lo ha defendido la chef Carme Ruscalleda en Onda Cero, con motivo de la clausura de la quinta Semana del Pensamiento de Civican, donde ha ofrecido una conferencia bajo el título "La cocina como cultura".

Ruscalleda ha reivindicado el valor de la cocina tradicional, que considera un patrimonio cultural construido a lo largo de generaciones y estrechamente vinculado a la memoria colectiva. Sabores y olores, ha explicado, pueden trasladarnos a momentos de nuestra infancia, a lugares y a personas, de una manera similar a lo que ocurre con la música.

La chef catalana también ha defendido que tradición e innovación no son conceptos enfrentados. La evolución de la gastronomía puede incorporar nuevas técnicas y formas de cocinar, pero sin perder de vista el patrimonio y el conocimiento acumulado. En este sentido, ha reivindicado el producto fresco, de proximidad y de temporada, tanto por sus cualidades gastronómicas como por su contribución al territorio y al sector primario.

Uno de los asuntos que más le preocupa es la pérdida de la cocina doméstica. Mientras considera que las nuevas generaciones de cocineros están recuperando el legado cultural junto a las técnicas más modernas, reconoce que no ocurre lo mismo en los hogares. Por eso reclama que la cocina y la nutrición formen parte de la educación de los jóvenes.

Ruscalleda también ha animado a los consumidores a informarse y ser exigentes con aquello que compran. Incluso quienes no cocinan, ha señalado, deberían conocer quién prepara sus alimentos y elegir productos de calidad y con una composición clara. En su opinión, las decisiones de los consumidores pueden contribuir a transformar la oferta alimentaria.