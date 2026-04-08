Carlos Medrano: "Hacienda se cree que somos más ricos y los sueldos solo han subido el IPC"

Hoy comienza la Declaración de la Renta con pocas novedades en Navarra. A pesar de que algunos partidos políticos habían pedido al ejecutivo navarro una deflactación de la tarifa ésta solo se ha producido para rentas inferiores a 30.000 euros.

La deflactación de la tarifa compensa el alza de la inflación. En La Brújula de Navarra el consultor de empresas Carlos Medrano explica que Hacienda retiene más a los trabajadores por IRPF al haber aumentado los sueldos, pero estos lo han hecho habitualmente lo justo como para equilibrar el incremento del IPC. Medrano defiende que al deflactar la tarifa solo a los ciudadanos con menos ingresos Hacienda se aprovecha del grueso de la población.

Navarra tuvo un superávit de 271 millones de euros en 2024 y 575 el año pasado, con una recaudación récord que no se destina a amortizar deuda ni tiene como consecuencia una bajada de impuestos.