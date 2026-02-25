El Campus inclusivo de BSR Navarra y Ayuntamiento de Pamplona para conocer el deporte adaptado

BSR Navarra organiza la primera edición de su Campus Inclusivo, una iniciativa deportiva y social que se celebrará en el Polideportivo de la UPNA con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona y que tiene como objetivo fomentar la inclusión a través del deporte. El campus está dirigido a niños, niñas y jóvenes, con y sin discapacidad, y utiliza el baloncesto en silla de ruedas como herramienta para promover valores como la igualdad, el respeto, el trabajo en equipo y la convivencia, tal y como explica el PResidente y entrenador de BSR Navarra, Alberto Zudaire.

Durante las jornadas del campus, las y los participantes podrán conocer de primera mano el deporte adaptado, compartir experiencias y desarrollar habilidades deportivas en un entorno accesible e integrador. El I Campus Inclusivo se consolida como una referencia en Navarra en materia de deporte inclusivo, apostando por un modelo en el que la inclusión no es una adaptación, sino el punto de partida. Lugar: Polideportivo de la UPNA Las inscripciones pueden realizarse en el correo navarrabsr@gmail.com y el campus se desarrollará durante las vacaciones escolares de Semana Santa. Más información: www.bsrnavarra.com