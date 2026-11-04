"De buena uva": historias, experiencias y planes para disfrutar del vino de Navarra

Nueva edición de "De buena uva", el espacio que dedicamos en Onda Cero Pamplona al mundo del vino, acompañados de Elena Arraiza y de la mano del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra.

En la entrevista "Versión Pop" hemos hablado con Alberto Matos, periodista y director de la revista Vivir el Vino, que lleva desde el año 2000 acercando la cultura vitivinícola a sus lectores. Matos repasa algunas de sus experiencias más curiosas, habla del trabajo que hay detrás de la guía 365 vinos al año, que alcanza ya su vigésimo quinta edición, y reflexiona sobre las modas que han marcado el sector. También comparte una anécdota reveladora sobre una cata de espumosos en la que un vino previamente descartado terminó convirtiéndose en ganador. Para brindar con Navarra, su elección es un garnacha: Arrebol de la Carra Cabra.

El recorrido continúa en Mañeru, en pleno Camino de Santiago, donde Miriam Sanz presenta la propuesta de la bodega La Cruz de Mañeru en la sección "Qué me estás container?". Un espacio que mantiene viva la tradición de acercar el vino a las familias, tanto en formato bag-in-box como embotellado, y que invita a disfrutar de una experiencia diferente: llevar el propio almuerzo y dejar que la bodega ponga el vino. Un plan para compartir mesa, conocer los vinos de la zona y disfrutar sin prisas.

Por último, en la sección "Te lo flipas", desmontamos uno de los mitos más extendidos sobre el vino tinto: que debe servirse a temperatura ambiente. Una recomendación que tiene poco sentido en las viviendas actuales, especialmente cuando la calefacción eleva la temperatura. El exceso de calor hace que el alcohol destaque, apaga la fruta y resta frescura al vino. La clave está en servirlo a la temperatura adecuada y recordar que un pequeño paso por la nevera puede ser su mejor aliado.