Asier Llamas: "Quiero mucho al Xota pero estuve esperando una oferta para irme. Ahora estamos muy bien"

La situación que ha vivido el Club Deportivo Xota este verano ya es conocida. La entidad de Irurzun ha estado al borde de la desaparición tras el traspaso de poderes entre la directiva que presidía Tatono Arregui y la de Ramón Lázaro, acusado de varios delitos y cuya continuidad en el club lo llevaba a su liquidación. La entrada de la Junta Directiva que preside Asier Cotelo ha supuesto la continuidad del Xota, aunque con muchos apuros.

Y ¿cómo han vivido los jugadores esta sucesión de acontecimientos, que los tuvo sin saber primero dónde competían y si podrían hacerlo en el Xota, buscando equipo después con la carta de libertad cuando ya las plantillas estaban formadas, y entrenando después fuera de Anaitasuna con apenas dos profesionales y varios juveniles primero y ya después con cuerpo técnico definitivo y plantilla más o menos completa aunque llegada pocas jornadas antes de empezar la liga? El portero y capitán del Xota Asier Llamas nos lo cuenta en esta entrevista en Radioestadio Navarra.

Asier se sincera sobre la incertidumbre de los trabajadores del club en verano, su búsqueda de equipo, en su caso infructuosa al ser portero, posición limitada y cubierta ya en el resto de equipos, su dolor por lo que estaba pasando con el club de su vida, y sus expectativas cuando iba a entrenar con un compañero del año pasado -el también navarro Iosu Mendive- y los juveniles que habían subido al primer equipo. Ahora hay entrenador, plantilla completa (aunque formada en el último momento) e incluso dos victorias consecutivas que han supuesto una gran alegría para los jugadores y una afición que se ha mantenido fiel en los momentos más difíciles.