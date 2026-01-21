Aritz Bagües: "Este año realmente optamos a cualquiera de las tres grandes"

Este año las cosas cambian para Caja Rural - Seguros RGA, uno de los tres equipos ciclistas navarros del pelotón internacional. Y han cambiado para mejor. Terminaron la pasada temporada en el puesto 25 del ranking UCI, pero la desaparición de dos equipos les ha dejado en el puesto 23, con derecho a participar en todo el calendario de carreras Pro Series sin necesidad de recibir una invitación para ello, como les ocurría hasta ahora.

Esto les ha permitido planificar la temporada desde el invierno, lo cual no quiere decir que haya sido fácil. "Hay carreras que queríamos hacer pero nos damos cuenta que no podemos, porque ya estamos en otros frentes", afirma Aritz Bagües, director deportivo del equipo. Pero bendito problema, porque este año tendrán acceso a más puntos UCI que en temporadas pasadas. Los puntos UCI, esa espada de Damocles que ha obligado a los equipos a correr de manera diferente. "Las tres grandes reparten pocos puntos por etapa, por desgracia. Ahí jugamos a ganar y vamos a disputar la etapa. En clásicas se reparten muchísimos puntos y muchas veces nos interesa más meter a tres o cuatro corredores entre los diez primeros que ir con uno a ganar y que dé al palo".

Y eso que este año tienen corredores para luchar por las victorias de etapa: los fichajes de Fernando Gaviria, José Félix Parra y Stefano Oldani son muy ilusionantes para un equipo que sube cuatro corredores del filial y que tendrá de nuevo navarros: uno en Caja Rural - Seguros RGA, el joven Iker Villar, y otro en el filial Caja Rural Alea, Mikel Uncilla.