Solidaridad

"El árbol de los sueños" de Caixabank lleva regalos a 540 niños y 60 mayores

17 empresas y 11 entidades sociales colaboran junto con particulares en la octava edición del programa que hace realidad las cartas de Navidad pedidas por niños y mayores vulnerables.

Onda Cero Navarra

Pamplona / Iruña |

La iniciativa “El árbol de los sueños” de Caixabank lleva este año en su octava edición regalos de Navidad a 540 niños y 60 adultos en situación de vulnerabilidad.

Diecisiete empresas, entre las que está Onda Cero Pamplona, y cientos de clientes particulares han participado en la campaña para hacer realidad el regalo pedido por carta por niños y mayores. Once entidades sociales colaboran en la intermediación entre donantes y receptores para que los regalos lleguen a sus destinatarios. Juguetes o maquinillas de afeitar, pero también ropa nueva para niños y objetos que evocan recuerdos en los adultos estaban en las cartas que se han convertido en regalos.

La iniciativa pone el foco en los valores que conlleva que cada niño y persona mayor reciba el regalo que ha pedido estas Navidades por la atención, tiempo y cariño que implica hacer realidad un deseo. Escucha aquí la entrevista de Javier Saralegui a Jorge García, Responsable de Acción Social en la Dirección Territorial Ebro de Caixabank.

