Álvaro Bañón: "Navarra necesita crecer por encima del 2% para crear empleo"

En las últimas semanas se han actualizado varios indicadores económicos relevantes para Navarra que permiten valorar su evolución y posición respecto al resto de España. En La Brújula de Navarra el portavoz de Institución Futuro Álvaro Bañón analiza qué significa la previsión de BBVA Research que estima un crecimiento del PIB en nuestra comunidad del 2%, inferior a la media nacional.

Por otro lado en una autonomía que no crece tanto por el sector servicios como por la actividad industrial, Bañón valora el dato de entrada y salida de empresas en Navarra, que es negativo, y la situación y demandas de la industria de nuestra comunidad, que se ve afectada por factores externos e internos. La entrevista aborda también otro dato en el que Navarra no sale muy bien parada aunque se tenga en cuenta la población de la Comunidad respecto a la del total del país: es el dato de inversión extranjera directa, con casi 27 millones de euros, el 0,22% del total cuando la población navarra es el 3% de la de España.

Con las elecciones generales a la vista Bañón desgrana qué propuestas le gustaría escuchar de los partidos políticos en el ámbito económico para hacer crecer a Navarra y al conjunto de España.