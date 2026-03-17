Aitor Saldías nos invita a mirar hacia dentro en "Un mundo de sombras"

El escritor Aitor Saldías debuta en el mundo literario con "Un mundo de sombras", una colección de relatos breves que, según explica el propio autor, busca hacer reflexionar al lector sobre las emociones, las decisiones y las contradicciones que forman parte de la condición humana. En una entrevista en Onda Cero Pamplona, Saldías reconoce que su libro no es una lectura cómoda, sino una propuesta que pretende remover y plantear preguntas que a veces resultan incómodas.

La obra está compuesta por historias cortas cargadas de metáforas. A través de ellas, el autor aborda cuestiones como las inseguridades, la culpa, el orgullo o la ira, y cómo estas emociones influyen en nuestras decisiones y en la forma en que interpretamos el comportamiento de los demás. Saldías explica que siempre se ha fijado mucho en las reacciones de las personas y en cómo, a partir de un gesto o una actitud, tendemos a sacar conclusiones que luego nos cuesta cambiar.

Ese interés por observar las emociones y comportamientos humanos, unido a sus experiencias viajando y conociendo diferentes culturas, ha sido una de las principales fuentes de inspiración para el libro. Sin embargo, la escritura surgió también de una necesidad personal. El autor reconoce que el último año fue especialmente complicado para él y que comenzó a escribir casi como una forma de liberación emocional.

Lo que empezó como un ejercicio personal terminó convirtiéndose en un proyecto literario. "Escribir me ayudaba a sacar cosas que tenía dentro". explica. En ese proceso descubrió que reflejar pensamientos o emociones en una historia puede ayudar a comprender mejor tanto las propias experiencias como las de otras personas.

Uno de los temas recurrentes del libro es la responsabilidad individual frente a las decisiones que tomamos. Saldías señala que a lo largo de la vida nos enfrentamos constantemente a elecciones —desde cuestiones profesionales hasta decisiones personales—, pero que el verdadero reto llega después, cuando toca asumir las consecuencias de lo que hemos escogido. Para el autor, aceptar esas decisiones es fundamental para convivir con ellas.

En un contexto en el que abundan los mensajes de optimismo y las fórmulas rápidas para alcanzar la felicidad, Saldías propone lo contrario: detenerse a observar aquello que no funciona o que genera conflicto interior. En este sentido, el autor critica el ritmo acelerado de la vida actual y la cantidad de distracciones que existen, especialmente a través de las redes sociales. Según explica, el tiempo que dedicamos a estímulos constantes hace cada vez más difícil parar a pensar en lo que realmente sentimos o en las decisiones que tomamos.

Entre los relatos del libro hay planteamientos simbólicos y provocadores, como la posibilidad de entrevistar al diablo. En esa historia, el personaje adopta un tono cínico para recordar que, aunque existan influencias externas, cada persona sigue siendo responsable de sus propios actos.

"Un mundo de sombras", publicado por la editorial Círculo Rojo, está disponible tanto en formato papel como digital. Además, Saldías adelanta que ya trabaja en un segundo libro en el que profundizará en algunos de los temas que aparecen en esta primera obra.