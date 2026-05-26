Tour de Francia y Navarra: El legado de 1996 y el presente con Caja Rural

En el año 1996 Pamplona acogió el final de una etapa del Tour de Francia y el inicio de la siguiente. Era el homenaje que Navarra y la organización del Tour hacían a Miguel Induráin, único ganador hasta aquel momento de cinco Tours de manera consecutiva y que en aquel entonces buscaba el sexto. No pudo ser. Sin embargo nada puede borrar lo que fue una experiencia histórica que hoy han recordado Víctor Goñi, hoy Director de Comunicación del Gobierno de Navarra y en aquel entonces periodista de Diario de Noticias que cubrió el evento, y Luis Guinea, Jefe de Deportes de Diario de Navarra que también trabajó ya en aquel Tour.

Moderados por Mónica Guajardo ambos han recordado qué supuso y cómo fue aquel Tour para Navarra, así como el legado que deja todavía hoy en día. Después el ciclista de Caja Rural - Seguros RGA Iker Villar y Floren Esquisabel, mánager de la estructura, han analizado cómo va a ser la histórica próxima participación del equipo navarro en el Tour 2026 y la realidad del ciclismo actual.

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