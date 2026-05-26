Este martes se ha presentado el informe 'Infancia digital Navarra', de Unicef, que revela datos muy relevantes y preocupantes sobre la relación de los jóvenes de la Comunidad Foral con la tecnología. Se trata de una muestra realizada a 1839 escolares entre 10 y 20 años que desvela que el primer móvil llega a los 11,4 años y que casi el 70% de alumnos navarros de primero de la ESO ya tiene un celular. Esto tiene consecuencias muy graves, tal y como desvela Juan Manuel Machimbarrena, profesor de la UPV y uno de los autores del informe: "Un 7% de los jóvenes navarros tiene un riesgo de suicidio elevado y, aunque el porcentaje es menor que la media española, es algo que nos tiene que poner los pelos de punta".

Quedar con desconocidos

Un 5,5% tiene un uso problemático de las redes sociales siendo mayor esta adicción entre las chicas, mientras que son los chicos los que consumen más pornografía con un 6% de ellos con un patrón de riesgo elevado. Al respecto, Machimbarrena alertaba sobre cómo los jóvenes llegan incluso a quedar con personas mayores de edad a través de las redes sociales: "Casi el 50% habla con desconocidos en redes sociales y más del 11% queda con esas personas que no son de su entorno. Esto abre la puerta a riesgos muy serios". Un dato también llamativo es que el 1,5% reconoce estar sufriendo ciberacoso y el 8% lo ha sufrido en algún momento de su adolescencia. Joaquín Ignacio Mencos, presidente de UNICEF Comité Navarra, hace la siguiente conclusión:

Atresmedia y Unicef

En base a este estudio realizado también en el resto de España, la Fundación Atresmedia y UNICEF España lanzan su nueva campaña ‘Algoritmo seguro ya’, una iniciativa de sensibilización que pone el foco en el papel determinante de estos sistemas en la vida de los jóvenes y en la responsabilidad de quienes los diseñan para crear entornos seguros. Ambas entidades lanzan la campaña ‘Algoritmo seguro ya’ para poner el foco en el impacto que tienen los algoritmos en la vida de los y las adolescentes y en la responsabilidad de quienes los diseñan para avanzar hacia sistemas más éticos, transparentes, responsables y seguros.