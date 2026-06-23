Aarón Palacio, Guillermo Hermoso de Mendoza y Morante de la Puebla reciben los XIV Premios Ciudadela de la Feria del Toro

Onda Cero Navarra y El Corte Inglés han entregado este lunes los XIV Premios Ciudadela, unos galardones que reconocen cada año a los protagonistas más destacados de la Feria del Toro de Pamplona. El acto, celebrado en el Patio de Caballos de la Plaza de Toros, ha reunido a representantes institucionales, profesionales del mundo taurino, miembros del jurado, aficionados y representantes de la sociedad navarra.

La ceremonia, conducida por Roberto Bascoy, ha contado con la participación de la directora regional de Onda Cero, Atresmedia Radio, Idoia Altadill, y del director de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Miguel Bados, quienes han destacado la consolidación de unos premios que alcanzan ya su decimocuarta edición y que se han convertido en una cita tradicional en los días previos a los Sanfermines.

El jurado está integrado por Mariano Pascal, Chapu Apaolaza, César Galarraga, Juancho Gazpio, Asier Martorell, Elena Salamanca y Anne Fronkmnectch.

Los Premios Ciudadela reconocen las actuaciones más destacadas de la Feria del Toro y ponen en valor a quienes contribuyen al prestigio de una de las ferias taurinas más importantes del panorama nacional

El Premio Ciudadela al Novillero con Mayor Proyección ha recaído en Aarón Palacio, protagonista de una brillante actuación en la novillada del 5 de julio de 2025. El joven torero ha recogido el galardón de manos de Alfredo Hernanz, director de El Corte Inglés de Pamplona.

El Premio Ciudadela al Mejor Toreo a Caballo ha sido para Guillermo Hermoso de Mendoza, reconocido por la faena que le permitió cortar dos orejas y rabo en la Plaza de Toros de Pamplona. El galardón le ha sido entregado por Juan de Dios Colmenero, jefe de Nacional y Política de Onda Cero.

Por su parte, el Premio Ciudadela al Mejor Toreo al Natural ha distinguido a José Antonio Morante Camacho, “Morante de la Puebla”, por la histórica actuación que le permitió abrir por primera vez en su carrera la Puerta Grande de Pamplona. El diestro sevillano no ha podido asistir al acto debido a compromisos profesionales derivados de una temporada especialmente intensa, por lo que el premio ha sido recogido en su nombre por la vicepresidenta de la Casa de Misericordia, Camino Oslé.

Durante su intervención, Camino Oslé ha recordado la vinculación de Morante con la institución y el gesto que tuvo con la Casa de Misericordia al donar íntegramente la dotación económica del Premio Nacional de Tauromaquia recibido en 2021.

El jurado ha concedido además una Mención Especial a Jesús Garísoain, subdirector de La Pamplonesa durante la Feria del Toro de 2025, en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al ambiente y a la identidad de las corridas de toros de San Fermín a través de la histórica banda pamplonesa.

La gala ha contado además con la presencia de Juan de Dios Colmenero, una de las voces más reconocidas del periodismo radiofónico español y referente de la información política nacional en Onda Cero, quien ha sido el encargado de clausurar el acto.

La entrega de premios, que se ha celebrado con la colaboración del Restaurante La Olla y Bodegas Gran Feudo, ha concluido con una fotografía de familia de premiados, autoridades e integrantes del jurado, seguida de un aperitivo que ha servido de punto de encuentro para los asistentes a pocos días del inicio de una nueva edición de la Feria del Toro y de las fiestas de San Fermín.