Antonio Bazán: "Volver a Anaita y pelear por ascender es una motivación grande"

Antonio Bazán afronta con ilusión su regreso a Anaitasuna después de dos temporadas en el FC Barcelona, donde vivió una etapa que califica como "una de las mejores experiencias de mi vida" y donde ganó todos los títulos posibles, incluida la última Champions. El pivote navarro ha regresado al conjunto pamplonés con el objetivo de pelear por el ascenso y este sábado afrontará uno de los grandes partidos del inicio de temporada ante el Huesca. Ambos equipos llegan al duelo con pleno de victorias después de las tres primeras jornadas. Bazán destaca la dificultad del encuentro ante un rival con «mucha experiencia y con jugadores de mucha calidad», además de la dificultad añadida de jugar como visitante.

Inicio ilusionante

El jugador considera que una de las claves del buen comienzo de Anaitasuna está en el rendimiento defensivo y de la portería, que ha permitido al equipo mantener la seguridad incluso en momentos de dificultades ofensivas. También destaca la amplitud de la plantilla y la participación de todos sus integrantes. Bazán pone en valor la combinación de veteranía y juventud del vestuario. Más allá de las edades, considera fundamental que "todos vamos remando en la misma dirección" y que existe una confianza mutua entre jugadores y cuerpo técnico. Aunque reconoce que todavía es pronto, cree que mantener esa unión puede permitir al equipo continuar "en buena línea".

Objetivos

Respecto a las expectativas generadas alrededor del equipo, el navarro evita asumir las predicciones externas y subraya que el objetivo es "estar ahí arriba, con lo más alto posible y el mayor tiempo posible". Su regreso a Pamplona también supone un cambio deportivo tras su paso por Barcelona, pero mantiene intacta la motivación. La Liga es su principal objetivo, aunque también destaca la Copa del Rey. Además, continúa compaginando el balonmano profesional con su especialidad médica en rehabilitación. Por último, Bazán destaca el vínculo entre el primer equipo y la cantera y define el sentimiento de pertenencia como "uno de los grandes tesoros de Anaitasuna".