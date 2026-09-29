Fútbol Foral: análisis de la jornada

Análisis de las primeras jornadas en 1ª, 2ª y 3ª RFEF, Primera Autonómica, Regional Preferente, Juvenil División de Honor y especial atención a la previa de la Copa del Rey con derrota por 2-0 para el Baztán en el encuentro de ida frente al Calatayud. En fútbol Femenino, previa del partido de la Copa de la Reina para Osasuna en Huesca y repaso a la marcha de nuestros equipos en las diferentes categorías. Además, entrevista con el presidente de la Fundación Nanthea, Rafael Hernández, que nos explica la iniciativa El Partido Pendiente, fútbol para las abuelas que nunca pudieron jugar.