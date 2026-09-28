Cata debe afrontar la renovación de la plantilla

En pleno parón de liguero, toca analizar el inicio de Liga de Osasuna con "más puntos que sensaciones" según coinciden Miguel Ezcurdia, Diego Eusa y Luca Ciordia. En nuestra tertulia "Caliente Caliente" desde Bar La Botería, los comentaristas se muestran preocupados por el juego exhibido en los primeros partidos aunque reconocen que hay tiempo de mejora. Respecto al nuevo director deportivo, hay división de opiniones entre valorar positivamente la apuesta por la línea continuista que supone Cata o lo que hubiera supuesto la llegada de alguien nuevo como máximo responsable deportivo rojillo. En lo que sí hay unanimidad es en que el club debe afrontar la renovación de la plantilla aunque ello signifique la marcha de algunos jugadores veteranos.