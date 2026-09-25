José Luis Oreja: “Hemos tenido un descenso importante en el presupuesto”

José Luis Oreja, presidente de la Fundación Navarra de Baloncesto Ardoi, destaca la dimensión de una estructura que cuenta con 38 equipos, desde categorías prebenjamines hasta veteranos, con el equipo femenino de Liga Femenina Challenge y el masculino de Tercera FEB como principales referentes. Coordinar una estructura de este tamaño exige, según explica, una dedicación específica: “coordinar todos los horarios, pistas, entrenadores, equipaciones, señalamientos, pues es muchísimo, muchísimo trabajo”. Oreja subraya también el valor de los primeros equipos como referencia para los jugadores de cantera. Aunque reconoce que llegar a esas categorías es difícil, considera que constituyen “una motivación extra” para los jóvenes del club.

Objetivo en Liga Femenina Challenge

De cara a la nueva temporada, el objetivo del equipo femenino pasa inicialmente por asegurar la permanencia y, a partir de ahí, intentar alcanzar los playoffs de ascenso. Sin embargo, Oreja advierte de que el club afronta el curso con “un descenso importante en el presupuesto” y con una plantilla muy joven, por lo que el ascenso no se plantea como una obligación. El presidente recuerda además el aprendizaje adquirido durante la etapa del equipo en la máxima categoría del baloncesto nacional. Aquella experiencia supuso, en sus palabras, “un tortazo de realidad” que permitió al club mejorar en los ámbitos deportivo, organizativo y de comunicación.

Economía

Uno de los principales problemas actuales es la falta de instalaciones. Jugar en Zizur Mayor con el equipo de Liga Femenina Challenge resulta imposible por las exigencias federativas, mientras que la escasez de pistas obliga al club a contratar instalaciones fuera de Cizur, algo que Oreja califica como “un lastre económico muy importante”. La gestión económica constituye precisamente una de sus principales responsabilidades. Con 38 equipos y unos costes crecientes, explica que la junta debe estar “constantemente buscando apoyos” entre administraciones, patrocinadores y familias. Encontrar empresas colaboradoras tampoco resulta sencillo en una comunidad con una amplia oferta deportiva.