Agotados los dorsales para la Roncesvalles - Zubiri de este domingo

Este mediodía se ha presentado en el Hotel Luze El Toro la XIX edición de la Roncesvalles - Zubiri, que ha vuelto a agotar sus 1300 dorsales disponibles. Esta media maratón trail transcurre por pleno Camino de Santiago con 21,3 km de sendero y pista forestal entre la Colegiata de Roncesvalles y la plaza del Ayuntamiento de Zubiri. Sergio Rodríguez, director técnico de M2 Eventos, nos cuenta todos los detalles de la prueba que comenzará a las 11 de la mañana. La salida será escalonada por cajones, se pondrán autobuses para los participantes desde Pamplona y Zubiri y habrá una txistorrada final para un evento que también cuenta con una importante presencia de público. La carrera está patrocinada por Onda Cero y Europa FM.