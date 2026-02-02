Devoción, tradición y música en el segundo peldaño de la Escalera de San Fermín

Nos acercamos en Onda Cero al segundo peldaño de la Escalera de San Fermín charlando con Javier Leoz, párroco de San Lorenzo, que acoge esta tarde la Eucaristía correspondiente al mes de febrero, una misa que cada año gana, en palabras de Leoz, más protagonismo y participación, reflejo del auge de la devoción al santo y del arraigo de esta tradición entre pamploneses de todas las edades.

El párroco ha señalado que la misa de la Escalera, instaurada en torno a los años 2010-2011, se ha convertido en "un espacio singular donde conviven la fe, la historia, la identidad navarra y la música". Una celebración que no se limita al ámbito religioso, sino que atrae también a personas que, creyentes o no, sienten a San Fermín como parte esencial de su herencia cultural y familiar.

En este segundo peldaño se va a homenajear a la bordadora Mari Carmen Goldaraz, cuya labor ha contribuido de forma decisiva a la difusión de la imagen de San Fermín y de los símbolos de Pamplona y Navarra. Pañuelos, escudos y efigies bordadas con paciencia, técnica y dedicación que hoy siguen presentes en miles de prendas sanfermineras. En un contexto dominado por la producción mecánica, se ha querido poner en valor el trabajo manual como expresión de alma, corazón y, en muchos casos, oración.

La música volverá a tener un papel protagonista en la celebración gracias al coro Canta et Yanta, estrechamente vinculado a la procesión y con tres décadas de trayectoria. Desde hace tres años, este grupo se encarga de acompañar la segunda misa de la Escalera, una tradición reciente que ya se percibe como parte inseparable de la cita. Porque, como ha recordado Leoz, en Pamplona basta con repetir algo dos veces para que se convierta en tradición.

La misa se retransmite en directo por Navarra Televisión, permitiendo seguirla a quienes no pudieron acudir presencialmente. La Escalera continuará el 3 de marzo con el tercer peldaño, mientras que el cuarto no se celebrará como tal al coincidir con el Viernes Santo, aunque se hará un guiño al santo con la interpretación del himno a San Fermín a oscuras. La próxima gran cita será en mayo, dedicada al 50 aniversario de la jota en la plaza del Consejo.

Las misas de la Escalera destacan por su ambiente especial: una mezcla intergeneracional, festiva y respetuosa, marcada por una sensación compartida que resume el espíritu sanferminero: "ya falta menos".