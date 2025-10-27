ADHI Navarra reclama más atención pública y diagnóstico temprano

Hoy, 27 de octubre, es el día del TDAH en España y por ello, ADHI Navarra ha leído en el Parlamento foral un manifiesto para visibilizar este trastorno y reclamar mejoras en la atención sanitaria pública. Su vicepresidenta, Silvia Saldaña, ha destacado en Más de uno Pamplona la importancia de reforzar el diagnóstico temprano, la prevención y el acompañamiento a lo largo de toda la vida de las personas con TDAH.

Saldaña ha recordado que la asociación lleva meses solicitando un encuentro con el Ministerio de Sanidad por los problemas de suministro de medicación y la falta de recursos públicos. También ha puesto el foco en la necesidad de tratamientos multidisciplinares y personalizados, y en la escasa visibilidad de las mujeres adultas con TDAH, cuyas dificultades suelen quedar enmascaradas.

La representante de ADHI Navarra ha celebrado, además, la reciente implantación de un nuevo protocolo sanitario, fruto de la iniciativa de una familia socia ADHI, que permite agilizar la atención a pacientes con diagnóstico de neurodiversidad.