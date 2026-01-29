Xuriñe Peñas: "No creo que en 2026 se decida el futuro de Erripagaña y es una pena"

Hoy en Más de Uno Pamplona nos hemos trasladado a Sarriguren para hablar con Xuriñe Peñas, alcaldesa del Valle de Egüés, perteneciente a UPN. Sobre el futuro administrativo de Erripagaña, Peñas explica los motivos por los que han decidido no sumarse a la encuesta que se realizará en Burlada y Huarte, los otros dos municipios junto a Pamplona implicados: "Esa encuesta no va a concluir nada para avanzar en el proceso participativo, no era el plan inicial y ese sondeo es una pérdida de tiempo y de dinero público. En su momento sólo pedimos que el proceso participativo fuese vinculante y este proceso no tiene ninguna vinculación con la encuesta". "No creo que en 2026 se decida el futuro de Erripagaña como dijo Abaurrea y es una pena".

5000 viviendas en Sarriguren

Otro de los temas importantes para esta zona es el anuncio que realizó la presidenta navarra, María Chivite, en marzo del pasado año, de la construcción de 5000 viviendas en Sarriguren. A finales de agosto se anunció la licitación del PSIS, con el que la alcaldesa no está de acuerdo: "El proyecto está casi como se anunció hace casi un año. Reconocemos que hay una necesidad de vivienda en el Valle de Egüés pero no estamos de acuerdo en con algunas de las condiciones. Nosotros aceptamos que el 50% de las viviendas sean protegidas pero no el 90%". Eso sí, Peñas reconoce que "el proyecto cambiaría totalmente la vida del Valle y sus trabajadores. Vendrían unas 14.000 personas de golpe, así que llegaríamos casi a los 40.000 ya que ahora hemos superado la barrera de los 23.000 así que podríamos ser el segundo municipio con más habitantes".