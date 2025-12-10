"De Buena Uva" rompe mitos y reivindica un vino más humano y cercano

Nueva entrega de "De Buena Uva", el espacio de Onda Cero dedicado al vino desde una mirada cercana, divertida y sin tecnicismos. Hemos arrancado, junto a la comunicadora Elena Arraiza, con la entrevista "Versión pop" a Kike Sola, exjugador de Osasuna que ha cambiado el ritmo del césped por la calma de las viñas. El exfutbolista responde a preguntas desenfadadas que conectan fútbol y vino, comparando estilos de juego con tipos de vino y reflexionando sobre cómo ambos mundos transmiten emociones distintas. Destaca su mensaje clave: el vino debe disfrutarse sin miedo, sin barreras ni elitismos, porque es cultura y, sobre todo, hay que disfrutarlo en compañía.

Tras la entrevista, el programa ha pasado a la sección "Te lo flipas" en la que se desmontan falsas creencias populares sobre el vino. En esta ocasión, se ha abordado la idea de que un vino es mejor cuanto más marca la lágrima en la copa. Elena Arraiza ha explicado, con claridad y humor, que este fenómeno depende de factores como el alcohol, el glicerol o los azúcares residuales, pero que nada tiene que ver con la calidad.

El programa viaja después hasta Cascante, en "Qué me estás container?", para conversar con Bernardo Arnedo, responsable de Enoturismo en Bodegas Malón de Echaide, una cooperativa histórica muy ligada al paisaje emocional de su pueblo. Bernardo destaca que cada visita a la bodega es distinta porque se adapta al perfil del visitante, lo que convierte la experiencia en un encuentro cercano y lleno de conversación. Anuncia también la presentación de sus nuevas añadas, un momento muy especial que marca el cierre de una vendimia y el comienzo de un nuevo ciclo. Además, detalla las diversas propuestas enoturísticas: visitas guiadas, rutas por viñedos, paseos por rincones naturales y experiencias distintas, todas se pueden reservar a través de su página web.