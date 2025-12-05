Programa especial de Más de uno Pamplona centrado en los Mercados Municipales de Pamplona

Programa especial de Más de uno Pamplona este viernes centrado en los Mercados Municipales de la capital Navarra. De la mano de la Dirección General del Comercio y Consumo del Gobierno de Navarra nos hemos acercado al Mercado del Ensanche, al Mercado de Santo Domingo y al Mercado de Ermitagaña. Hemos podido compartir unos minutos con Mikel Irujo, consejero de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial. Nos han acompañado Pablo Ezkurra, director general de Comercio y Consumo y Carlos Andrés Uranga, director del Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Pamplona. También hemos hablado con José María Elgorriaga, gerente de Comiruña, con Diego Cantero, coordinador del Mercado del Ensanche y con Susana Frommknecht, gerente del Mercado de Santo Domingo. Y hemos visitado, con nuestro compañero Roberto Bascoy, diferentes puestos de los tres mercados.

