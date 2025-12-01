Carlos Bardají: "Vemos un niño que deja de sufrir y una familia que cambia su perspectiva de vida"

En Más de uno Pamplona hemos podido hoy charlar con el cirujano pediátrico Carlos Bardají, reconocido la semana pasada como Persona Voluntaria de Navarra 2025, un galardón que reconoce sus tres décadas de cooperación sanitaria en África y por su compromiso con la ONG Hope & Progress. Bardají nos ha atendido desde Senegal, donde se encuentra inmerso en una nueva misión quirúrgica con la ONG Hope and Progress, organización que él mismo fundó y que ya ha permitido realizar alrededor de 2.000 operaciones en diez años de actividad continuada.

El cirujano explicó que en muchos países africanos existe una “injusticia social” que deja sin tratamiento a menores con malformaciones congénitas o lesiones graves, ya que, aunque la sanidad es pública, el acceso a la atención es de pago. Con salarios medios de unos 70 euros mensuales y operaciones que pueden costar entre 800 y 1.000 euros, las familias no pueden asumir estos costes. Por ello, patologías que afectan a la calidad de vida —o incluso a la supervivencia— quedan sin tratar.

Durante las misiones, el equipo trabaja con dos quirófanos simultáneos y jornadas de hasta doce horas seguidas, sin apenas pausas. El propio Bardají reconoce que “uno llega aquí después de haber preparado durante un mes toda la expedición”, que implica transportar cerca de una tonelada de material. Todo el personal es voluntario y asume los gastos de viaje y manutención, incluso renunciando a pasar días festivos con sus familias.

El impacto en la vida de los menores y de sus familias es inmediato. Bardají señala que “se les cambia la vida”, no solo porque se elimina el sufrimiento, sino porque los menores pueden volver a la escuela y recuperar una vida social normal. Operan desde casos de labio leporino, hernias o tumores, hasta secuelas de quemaduras que incapacitan por completo una mano o una extremidad.

Además del beneficio sanitario, la labor de Hope and Progress tiene también un efecto económico: cada campaña evita a las familias un gasto total inasumible que, según Bardají, puede equivaler a “80.000 euros del monopoli”, una cantidad ficticia para quienes jamás podrían reunirla.

El cirujano destaca que tanto el agradecimiento de las familias como la ilusión de los voluntarios justifican cada esfuerzo. Su compromiso y el del equipo han hecho posible que cientos de niños y niñas recuperen la salud y la dignidad.