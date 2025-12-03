Javier Arakama: ‘Estamos en un proceso muy bonito de recuperación del euskera’

Hoy es el Día de Navarra y también el Día Internacional del Euskera, por ello, hemos hablado en Onda Cero con Javier Arakama, director gerente de Euskarabidea, el Instituto Navarro del Euskera.

Esta jornada, que se celebra desde hace 75 años, aunque Navarra se sumó oficialmente en 2015, es para Arakama una referencia importante para la población euskaldun y para quienes sienten la lengua como parte esencial del patrimonio cultural navarro.

El responsable de Euskarabidea subraya que el euskera ha sido históricamente una lengua minorizada, afectada por prohibiciones y procesos de desprestigio social, lo que explica su situación de fragilidad actual. Sin embargo, destaca un “proceso muy bonito de recuperación” que se ha intensificado en los últimos años. Señala que las encuestas reflejan una percepción cada vez más positiva hacia la lengua y un creciente apoyo a las políticas públicas de fomento del euskera.

En cuanto al conocimiento lingüístico, el director del Instituto Navarro del Euskera, explica que el 15 % de la población navarra es euskaldun, pero la cifra prácticamente se duplica en las generaciones más jóvenes, alcanzando el 28-29 %. Además, otro 12 % se declara euskaldun pasivo, que entiende la lengua pero no se lanza a hablarla. Para Arakama, este grupo representa una oportunidad para seguir impulsando el aprendizaje, especialmente mediante los euskaltegis, donde el Gobierno trabaja para acercar los centros a la ciudadanía, garantizar su calidad y reducir barreras económicas. Este año, por primera vez, el nivel inicial A1 ha sido prácticamente gratuito, lo que ha incrementado las matrículas un 25 %.

Sobre los retos actuales, Arakama menciona la digitalización, las redes sociales y el peso que ejercen lenguas globales como el inglés, especialmente entre los jóvenes. También destaca la importancia de que la inteligencia artificial incorpore el euskera con normalidad, algo en lo que ya trabajan diversas empresas. Otro desafío destacado es el cambio demográfico: el Gobierno busca facilitar información clara a la población migrante, que suele demandar más conocimiento sobre la lengua y sus oportunidades.

Arakama asegura que el reto histórico sigue siendo el uso social del euskera, que disminuye en zonas con menor densidad de hablantes, como Pamplona y su comarca. Por ello, son importantes, a su juicio, iniciativas como el Gora Gora Fest, ciclo cultural que este año llega a 65 localidades, la mayoría rurales. Estas actividades permiten que el euskera salga del ámbito escolar y se viva también en espacios cotidianos.

Por último, el director de Euskarabidea insiste en el valor emocional y cultural de la lengua, visible en la toponimia, los apellidos y las palabras de uso tradicional. Subraya que es fundamental alejar el euskera de la confrontación política y reforzar su consideración como un bien cultural que todos los navarros pueden sentir como propio.