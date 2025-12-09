Ola Arafat: "Salam Gaza intenta plantar una semilla de alegría en un campo lleno de masacre y de miedo"

En Onda Cero hemos hablado con Ola Arafat, presidenta de la asociación Salam Gaza Nafarroa, organización que hace unos días recibió el Premio Solidario de Onda Cero Navarra en la categoría de Cooperación Internacional. Esta ONG nació en 2024 con un objetivo claro, en palabras de Ola Arafat: "abrir un canal directo de ayuda humanitaria entre Navarra y la franja de Gaza, sin intermediarios, garantizando que cada donación llegue íntegra a la población que más la necesita". Para Arafat, Salam Gaza es “el puente” que une ambos territorios, y destaca la confianza que ofrece trabajar desde una entidad navarra con presencia tanto en la comunidad foral como sobre el terreno en Gaza.

La asociación colabora con cinco ONGs autorizadas por la Autoridad Palestina, cada una especializada en un ámbito concreto: distribución de agua, alimentación, atención a huérfanos, apoyo psicológico para menores y proyectos educativos como la “Vuelta al Colegio”, impulsado en colaboración con Fundación Caja Navarra. A pesar de las enormes dificultades —bombardeos, bloqueo humanitario, falta de alimentos y frío extremo—, la organización continúa operativa y sostiene que cada pequeña acción es esencial para aliviar el sufrimiento.

Arafat describe la situación actual en Gaza como “inhumana”, denunciando que el acuerdo anunciado para facilitar ayuda humanitaria no se ha materializado. Según señala, la población civil sigue sometida a bombardeos, a la escasez extrema y a miles de pérdidas humanas. Califica el supuesto alto el fuego como “trampa”, ya que la violencia continúa diariamente.

La presidenta de la asociación ha compartido también su experiencia personal como gazatí residente en Navarra desde hace 22 años. Ha relatado el dolor de vivir la tragedia desde la distancia, la pérdida de familiares y hogares, y el peso emocional de ver desaparecer recuerdos, infancia y vínculos afectivos. Aun así, subraya que su misión es “salvar vidas y aliviar el dolor”. Además, afirma sentirse embajadora de Gaza en Navarra y, a la vez, de Navarra en Gaza, donde la población reconoce y agradece la solidaridad navarra.

Para quienes deseen colaborar, la asociación ofrece información en su web, salamgaza.org. Arafat ha invitado a la ciudadanía a mantener viva la solidaridad y ha recordado que toda ayuda, por pequeña que sea, es necesaria.