Sara Cazzoli: "Estamos viviendo una época dorada para ver eclipses"

El próximo 12 de marzo a las 19:30 tendrá lugar en la Sala de Cámara de Baluarte la tercera conversación del ciclo Los 12 antes del eclipse con el objetivo de conocer mejor lo que se vivirá con el eclipe de sol del 12 de agosto que en Navarra se verá desde 141 municipios diferentes. Esta charla tendrá como título Periodismo, certezas y fake news en tiempo de eclipses, estará moderado por el físico y divulgador científico Arnaitz Fernández, contará con la participación de Francisco Doménech, periodista científico de Materia-El País, y de Sara Cazzoli, investigadora y divulgadora científica en el Instituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC. Cazzoli tiene claro que estamos ante algo único: "Es una época dorada para ver eclipses. La atmósfera es mágica, los eclipses de sol no son nada frecuentes y ahora vamos a presenciar tres seguidos".

Bulos sobre eclipses

En la conferencia tratarán de desmontarse muchos bulos y noticias falsas sobre los eclipses tal y como reconoce la investigadora italiana: "Hay que tener mucho cuidado con estas fake news porque los eclipses despiertan una emoción muy primitiva y algunas personas se aprovechan de esta sensibilidad. Hay bulos sanitarios, relacionados con la Inteligencia Artificial, van cambiado con el tiempo. El problema es que, por culpa de esto, cada vez más personas cuestionan a los que llevan muchos años estudiando o investigando. A mí me pasa y es una lucha constante".