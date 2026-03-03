Más de diez jóvenes migrantes son contratados gracias a un proyecto de inserción laboral

El Gobierno de Navarra, en colaboración con la Confederación Empresarial Navarra (CEN), ha impulsado en los últimos ocho meses un proyecto de inserción laboral que ha culminado con la contratación de varios jóvenes migrantes no acompañados en la Comunidad foral. El proyecto nació hace más de diez meses, con un doble objetivo: responder a las dificultades de cobertura de determinados puestos de trabajo en empresas navarras y facilitar la incorporación al mercado laboral de jóvenes migrantes no acompañados que llegan a Navarra en busca de un futuro social y profesional.

Tres experiencias piloto

Las primeras contrataciones se realizaron en una empresa agroalimentaria de la Ribera y posteriormente, se incorporaron cuatro jóvenes a la empresa Almameat y tres más al Grupo APEX, en Ribaforada. En total, las tres experiencias piloto han permitido ofrecer empleos estables y de calidad. Estas oportunidades laborales suponen un paso decisivo hacia la autonomía personal de los jóvenes participantes, que pueden abandonar progresivamente los recursos asistenciales y avanzar hacia una vida independiente plenamente integrada en el tejido económico y social navarro.

Acción coordinada

El modelo establece reuniones periódicas para el seguimiento de compromisos y plazos. Desde la subdirección de infancia a través del apoyo de orientadores laborales de la Fundación Ilundain, se identifican los candidatos que cumplen los requisitos para incorporarse al mercado laboral. De forma paralela, CEN localiza empresas y vacantes ajustadas a los perfiles disponibles. Una vez seleccionados los candidatos acuden a sesiones informativas en la sede de CEN, con la participación de todas las entidades, para explicar condiciones, plazos e itinerarios de inserción. Posteriormente, se organizan encuentros en las oficinas del Servicio Navarro de Empleo para revisar su alta como demandantes y su inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El proceso culmina con la visita a las empresas, donde los jóvenes realizan entrevistas de selección y conocen de primera mano el entorno productivo al que se incorporarán. Esta metodología permite alinear expectativas, reforzar el compromiso mutuo y garantizar una incorporación progresiva y acompañada.

Emancipación y autonomía

La iniciativa contempla también medidas de apoyo para facilitar la transición a la vida autónoma. En paralelo a la contratación, se trabaja en la búsqueda de vivienda y en la organización del transporte al puesto de trabajo. En este ámbito, Acción Social de Caja Rural de Navarra contribuye a sufragar los gastos de puesta en marcha que conlleva la iniciativa, reforzando el compromiso del tejido social y financiero navarro con la inclusión laboral. La Confederación Empresarial Navarra ha desempeñado un papel fundamental en la coordinación del grupo de trabajo, el seguimiento de plazos, la búsqueda de empresas colaboradoras y la interlocución directa con las mismas. Asimismo, ha participado en la organización y búsqueda de financiación para los desplazamientos y en el seguimiento de las contrataciones.

Cubrir vacantes

Tras los resultados obtenidos en las tres primeras experiencias piloto, las entidades impulsoras prevén replicar el proyecto en las mismas condiciones. Además, trabajarán en la definición de un procedimiento estable que permita sistematizar el modelo, reforzando el compromiso de cada parte y centrando el papel de CEN en la identificación de nuevas vacantes. El Gobierno de Navarra y las entidades colaboradoras valoran muy positivamente esta experiencia, que demuestra que la cooperación público privada es una herramienta eficaz para responder a las necesidades del mercado laboral y ofrecer oportunidades reales de integración a jóvenes migrantes en la Comunidad foral.