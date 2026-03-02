SPIE Energy Systems Ibérica cumple diez años desde su implantación en Navarra

SPIE Energy Systems Ibérica, una empresa referente en soluciones energéticas y servicios industriales, cumple diez años desde su implantación en Navarra. Gracias a la Asociación de la Industria Navarra (AIN) sabemos que es una década en la que su equipo ha acompañado a compañías de la Comunidad Foral en procesos de digitalización, eficiencia energética y transición hacia modelos más sostenibles. Su director, Daniel Martínez, nos explica este recorrido y los retos que vienen en una empresa que es filial del Grupo SPIE donde trabajan 55.000 personas y cuya cifra de negocios en 2024 fue de 9.900 millones de euros.