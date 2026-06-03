Marta Garatea: "El cartel es una gran oportunidad para destacar el trabajo de las ilustradoras"

La ilustradora pamplonesa Marta Garatea Almagro, autora del cartel anunciador de San Fermín, reconoce que todavía no ha asimilado completamente haber sido la ganadora del concurso. Explica que tardó varios días en ser consciente la noticia y que pasó horas respondiendo mensajes de felicitación, incluidos los de personas con las que hacía años que no hablaba. La artista considera que este reconocimiento supone una oportunidad para visibilizar el trabajo de las ilustradoras de Pamplona y Navarra, así como para reivindicar la ilustración como una disciplina dirigida a todos los públicos, más allá del ámbito infantil.

Detalles del cartel

Sobre el cartel, titulado La cuadrilla, destaca que ha intentado reflejar todas las facetas de la fiesta: peñas, música, gigantes y cabezudos, fuegos artificiales, gastronomía y momentos familiares. Entre sus recuerdos más personales de San Fermín menciona los tradicionales churros de La Mañueta, una costumbre que considera imprescindible. Aunque espera que el cartel pueda marcar un antes y un después en su carrera, asegura que seguirá trabajando como ilustradora autónoma. Actualmente desarrolla proyectos para una agencia internacional especializada en ilustración infantil, con publicaciones distribuidas en países como Reino Unido, Estados Unidos o China. De cara a las próximas fiestas, afirma que intentará vivir los Sanfermines como siempre, rodeada de familiares y amigos.