AIN celebra su Encuentro Anual el 3 de junio con el lema Industria con futuro, futuro con industria

La Asamblea y Encuentro Anual de la Asociación de la Industria Navarra (AIN), que se celebrará el próximo 3 de junio, volverá a reunir a empresas, profesionales y referentes del sector para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que marcarán el futuro de la industria. Bajo el lema Industria con futuro, futuro con industria, será una jornada diseñada para compartir conocimiento, impulsar la innovación y generar conexiones estratégicas dentro del ecosistema industrial navarro. Ana Ursúa, directora general de AIN, explica el objetivo de este encuentro, la situación actual de la industria navarra, los retos de futuro y el programa para ese día.

Programa

La apertura la realizará María Chivite, presidenta de Gobierno de Navarra. A continuación habrá tres ponencias a cargo de Fernando Arancón, director de El Orden Mundial y colaborador de Julia en la onda. La segunda será a cargo de Tamara Blanco, Presidenta de Sampe Ibérica y Vicepresidenta de SAMPE Europe y Composite Materials & Processes Engineer & Expert en Airbus. Y la última ponencia la realizará Jordi Pelegrí, Country Manager de Universal Robots.