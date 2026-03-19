Daniel Diges: "Interpretar al fantasma de la opera es un regalo"

Baluarte acoge este jueves la primera de las seis funciones de El fantasma de la ópera, uno de los musicales más influyentes de la historia del teatro contemporáneo. Desde su estreno en el West End londinense en 1986 y en Broadway en 1988, el espectáculo ha sido visto por más de 160 millones de espectadores en 195 ciudades y 21 idiomas, acumulando más de 70 premios internacionales. El viernes y el sábado habrá doble pase por la tarde y el domingo cerrarán su gira en Pamplona con una última función. La partitura incluye algunos de los temas más emblemáticos del género, como La música de la noche, Todo lo que te pido, Deseando que estuvieras aquí otra vez, Carnaval y su icónica obertura.

Protagonistas

Desde el coche y camino a Pamplona nos atienden Daniel Diges y Rubén López, dos de los protagonistas, que muestran su ilusión a la par que su responsabilidad por actuar en un musical legendario. Diges interpreta a Erik, el misterioso fantasma que habita bajo la Ópera de París y Rubén López se mete en el papel del vizconde Raoul de Chagny, enamorado de Christine. Completa el trío principal Ana San Martín que es Christine Daaé, una joven soprano de extraordinario talento. El elenco lo completan la soprano Marta Pineda como Carlotta; Enrique R. del Portal y Eduardo Santamaría como los propietarios de la Ópera de París, Monsieur André y Firmin; Mario Corberán como Piangi; Isabel Malavia en el papel de Madame Giri y Sofía Esteve como Meg Giri.