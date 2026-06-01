Gurit ofrece soluciones innovadoras que combinan ligereza, resistencia y sostenibilidad

Gurit es una empresa internacional especializada en el desarrollo y fabricación de materiales compuestos avanzados, principalmente para sectores como energía eólica, transporte y aplicaciones industriales. Su objetivo es ofrecer soluciones innovadoras que combinan ligereza, resistencia y sostenibilidad, contribuyendo a la eficiencia energética y la reducción de emisiones. En Navarra, Gurit, con sede en Falces, cuenta con una planta que destaca por su tecnología puntera y procesos orientados a la calidad, siendo un referente en la industria de materiales compuestos.