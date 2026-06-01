LA BRÚJULA DE LA ECONOMÍA

Gurit ofrece soluciones innovadoras que combinan ligereza, resistencia y sostenibilidad

Entrevista con Fermín Pascualena, director de planta de Gurit.

Roberto Bascoy

Pamplona |

Gurit es una empresa internacional especializada en el desarrollo y fabricación de materiales compuestos avanzados, principalmente para sectores como energía eólica, transporte y aplicaciones industriales. Su objetivo es ofrecer soluciones innovadoras que combinan ligereza, resistencia y sostenibilidad, contribuyendo a la eficiencia energética y la reducción de emisiones. En Navarra, Gurit, con sede en Falces, cuenta con una planta que destaca por su tecnología puntera y procesos orientados a la calidad, siendo un referente en la industria de materiales compuestos.

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